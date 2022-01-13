В український стартап інвестували 50 млн доларів

Techcrunch повідомляє, що стартап Restream, який заснували українці, що живуть в США, зміг зібрати 50 мільйонів інвестицій, в тому числі від Sapphire. Особливість Restream полягає в можливості ретранслювати на велику аудиторію відео з більш ніж 30 інтернет-платформ.

Відзначається, що сервіс відеострімінгу Restream поки охоплює близько 30 платформ, включаючи Facebook, LinkedIn, Twitch, Twitter і YouTube, і дозволяє людям також приймати відео з таких платформ, як Zoom, і ретранслювати його на платформи для більшої аудиторії.

"Сервіс працює за моделлю freemium, при цьому більшість клієнтів користуються ним безкоштовно, а інші платять від 19 до 299 доларів на місяць, в залежності від рівня обслуговування", - пише видання.

"Компанія почала свою діяльність у світі ігор, але сьогодні також обслуговує ширше коло творців, музикантів і підприємств, що використовують цю послугу як для управління внутрішніми та B2B-комунікаціями, так і для своїх широких маркетингових проєктів. Серед відомих організацій, які використовували Restream, є Всесвітня організація охорони здоров'я, яка провела на платформі благодійний концерт "Єдиний світ Разом вдома", щоб підняти настрій на початку пандемії Covid-19 і мала близько 270 000 000 глядачів", - додає Techcrunch.

Українці Олександр Худа та Андрій Суржинський заснували Restream у січні 2015 року.

З початку 2020 року в компанії відзвітували про 300% зростання місячних переглядів стримерів, які користуються Restream. Всього в сервісу 2 мільйони стримерів, які створюють в середньому 8 млн стримів в місяць.