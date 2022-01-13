В український стартап інвестували 50 млн доларів

Techcrunch повідомляє, що стартап Restream, який заснували українці, що живуть в США, зміг зібрати 50 мільйонів інвестицій, в тому числі від Sapphire. Особливість Restream полягає в можливості ретранслювати на велику аудиторію відео з більш ніж 30 інтернет-платформ.
Відзначається, що сервіс відеострімінгу Restream поки охоплює близько 30 платформ, включаючи Facebook, LinkedIn, Twitch, Twitter і YouTube, і дозволяє людям також приймати відео з таких платформ, як Zoom, і ретранслювати його на платформи для більшої аудиторії.
"Сервіс працює за моделлю freemium, при цьому більшість клієнтів користуються ним безкоштовно, а інші платять від 19 до 299 доларів на місяць, в залежності від рівня обслуговування", - пише видання.
Українці Олександр Худа та Андрій Суржинський заснували Restream у січні 2015 року.
З початку 2020 року в компанії відзвітували про 300% зростання місячних переглядів стримерів, які користуються Restream. Всього в сервісу 2 мільйони стримерів, які створюють в середньому 8 млн стримів в місяць.
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