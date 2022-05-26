18:06 20 серпня Київ, Україна

Продавати українське м'ясо стає невигідно, фермери з кожним роком зменшують кількість великої рогатої худоби (ВРХ), птиці та овець. Що стосується свинини, то відсоток спаду займає лише 0,1%.



За десятиліття помітно зріс випуск свинини в Україні. Йдеться про туші і напівтуші, передає Державна служба статистики.



Зокрема, в цій номенклатурі в 2011 році випускали 205,3 тис. тонн, а в 2020 році - близько 239 тис. тонн.



Виробництво свіжої або охолодженої свинини зросло з 197 тис. тонн в тому ж 2011 році, до 225 тис. тонн в 2020 році.



У звітний період стали більше випускати і замороженої свинини в тушах і напівтушах: виробництво виросло з 8,3 тис. тонн до 14 тис. тонн.



Слід зазначити, що в Україні тваринництво стає неприбутковим бізнесом. Так, станом на 1 серпня 2021 року в Україні дуже значно знизилося поголів'я ВРХ, птиці, овець і свиней:



• поголів'я ВРХ склало 3,219 млн голів (-6,4% до 2020 року);

• чисельність свиней за рік знизилася до 6,1 млн голів (-0,1%);

• поголів'я овець і кіз в Україні на початок серпня знизилося до 1,37 млн голів (-5,3%);

• кількість домашньої птиці - до 240,3 млн голів (-3,5%).