В Україні зарплати в 2 рази менші, ніж хочуть громадяни

15:00 18 грудня Київ, Україна

Провівши дослідження і опитування серед українців, компанія Research & BrandingGroup змогла переконатися, що нинішні громадяни не задоволені своєю зарплатою. Більшість українців вважають гідною заробітну плату від 10 до 25 тисяч гривень, що майже в 2 рази більше, ніж актуальна середня зарплата по країні.

Відомо, що середній рівень зарплати, який задовольнив би фінансові потреби працездатних українців, склав 20 328 гривень.

Фото: Украинцев спросили об актуальном уровне зарплаты Research& BrandingGroup

При цьому мінімальна сума, зазначена як прийнятна, становить 5 тисяч гривень, а максимальна - 100 тисяч гривень. Найчастіше значення прийнятних зарплат вкладалися в інтервал від 10 тисяч до 25 тисяч гривень. Слід зазначити, що за останній рік рівень прийнятної заробітної плати підвищився на 5,5%.

Нагадаємо, що соціологічні дослідження показали, що 40% працездатних українців піддаються дискримінації за віковою ознакою. 38% співробітників ображають через інвалідність, а ще 26% страждають від переслідування через сексуальну орієнтацію. Раніше повідомлялося, що центр Разумкова провів дослідження, згідно з якими кількість оптимістично налаштованих громадян в Україні стала вдвічі меншою, ніж була на початку року.