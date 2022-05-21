В Україні зарплати в 2 рази менші, ніж хочуть громадяни

Провівши дослідження і опитування серед українців, компанія Research & BrandingGroup змогла переконатися, що нинішні громадяни не задоволені своєю зарплатою. Більшість українців вважають гідною заробітну плату від 10 до 25 тисяч гривень, що майже в 2 рази більше, ніж актуальна середня зарплата по країні.

Відомо, що середній рівень зарплати, який задовольнив би фінансові потреби працездатних українців, склав 20 328 гривень.

При цьому мінімальна сума, зазначена як прийнятна, становить 5 тисяч гривень, а максимальна - 100 тисяч гривень. Найчастіше значення прийнятних зарплат вкладалися в інтервал від 10 тисяч до 25 тисяч гривень. Слід зазначити, що за останній рік рівень прийнятної заробітної плати підвищився на 5,5%.

Нагадаємо, що соціологічні дослідження показали, що 40% працездатних українців піддаються дискримінації за віковою ознакою. 38% співробітників ображають через інвалідність, а ще 26% страждають від переслідування через сексуальну орієнтацію. Раніше повідомлялося, що центр Разумкова провів дослідження, згідно з якими кількість оптимістично налаштованих громадян в Україні стала вдвічі меншою, ніж була на початку року.