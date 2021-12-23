В Україні запустять е-Акциз - подробиці

Заступник міністра цифрової трансформації розповів в своїх соціальних мережах про плани відомства. Спільно з Державною податковою службою восени 2021 року Міністерство цифрової трансформації планує запустити новий проєкт. Його суть - введення електронного акцизу і електронної марки.

За його словами "великий антикорупційний проєкт е-Акциз" повинен подолати мільярдну корупцію в цій галузі і вивести ринок акцизів з тіні.

"Це істотно спростить процес замовлення, обліку та оплати марок для виробників і експортерів. Що важливо, кожен українець зможе перевірити справжність акцизної марки онлайн і миттєво повідомити про порушення", - додав Олександр Борняков.

Він підкреслив, що в рамках першого пілотного проєкту - алкогольна продукція.