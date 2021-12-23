В Україні запустять е-Акциз - подробиці
17:00 15 квітень Київ, Україна
Заступник міністра цифрової трансформації розповів в своїх соціальних мережах про плани відомства. Спільно з Державною податковою службою восени 2021 року Міністерство цифрової трансформації планує запустити новий проєкт. Його суть - введення електронного акцизу і електронної марки.
За його словами "великий антикорупційний проєкт е-Акциз" повинен подолати мільярдну корупцію в цій галузі і вивести ринок акцизів з тіні.
"Це істотно спростить процес замовлення, обліку та оплати марок для виробників і експортерів. Що важливо, кожен українець зможе перевірити справжність акцизної марки онлайн і миттєво повідомити про порушення", - додав Олександр Борняков.
Він підкреслив, що в рамках першого пілотного проєкту - алкогольна продукція.
"Прозора екосистема обігу підакцизних товарів шляхом впровадження віртуальних марок сприятиме подоланню корупції завдяки мінімізації впливу людського фактора. Крім того, дозволить посилити контроль за обігом підакцизних товарів на державному рівні і створити дієвий механізм боротьби з фальсифікованими або незаконно завезеними на територію України підакцизними товарами", - підсумував заступник міністра.
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