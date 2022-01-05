В Україні запустили «Бізнестеку» для локальних підприємців

«Бізнестека» – таку назву отримав проект, який зібрав велику базу книг, ресурсів, сервісів та інших можливостей для підприємців. Проект спрямований насамперед на локальних підприємців із маленьких міст України.
Головна мета «Бізнестеки» – дати українським підприємцям у регіонах якісну теорію, практичні навички та інструменти для роботи та поштовх розвиватись так, щоб вони підштовхнули регіональний бізнес до глобальних перетворень.
Наразі в онлайн-бібліотеці шість розділів. Тут зібрані найкращі книги, промови TED, підкасти, фільми та серіали, сервіси та освітні можливості для підприємців. Загалом база налічує понад 80 ресурсів, більшість із яких є у безкоштовному доступі. Ініціаторами та ідеологами проекту стала компанія Fondy, яка реалізувала проект Platfor.ma.
Робота над «Бізнесотекою» тривала близько півроку, але воно того варте, кажуть організатори.
Наразі в онлайн-бібліотеці шість розділів. Тут зібрані найкращі книги, промови TED, підкасти, фільми та серіали, сервіси та освітні можливості для підприємців. Загалом база налічує понад 80 ресурсів, більшість із яких є у безкоштовному доступі. Ініціаторами та ідеологами проекту стала компанія Fondy, яка реалізувала проект Platfor.ma.
Робота над «Бізнесотекою» тривала близько півроку, але воно того варте, кажуть організатори.
Організатори кажуть, що, незважаючи на засилля різноманітних добірок «для бізнесу» в інтернеті, більшість із них є фрагментарними, посилаються на сумнівних експертів, а іноді й зовсім радять низькоякісний контент. Для того, щоб «Бізнестека» була справді ґрунтовною, до складання переліку ресурсів залучили експертів Київської школи економіки.
Fondy – це міжнародна платіжна платформа, яка допомагає бізнесам завойовувати нові ринки. Зокрема, платформа дозволяє легко налаштувати прийом оплат із 200+ країн у 150+ валютах. Fondy вже не вперше виступає ініціатором освітніх ініціатив для бізнесу – минулого року спільно з КШЕ вони запустили проект «Гра в довгу», що дає можливість підприємцям навчатися у найкращих експертів та навіть виграти грант на освіту за кордоном.
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