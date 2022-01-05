В Україні запустили «Бізнестеку» для локальних підприємців

18:39 05 січень Київ, Україна

«Бізнестека» – таку назву отримав проект , який зібрав велику базу книг, ресурсів, сервісів та інших можливостей для підприємців. Проект спрямований насамперед на локальних підприємців із маленьких міст України.

Головна мета «Бізнестеки» – дати українським підприємцям у регіонах якісну теорію, практичні навички та інструменти для роботи та поштовх розвиватись так, щоб вони підштовхнули регіональний бізнес до глобальних перетворень.



Наразі в онлайн-бібліотеці шість розділів. Тут зібрані найкращі книги, промови TED, підкасти, фільми та серіали, сервіси та освітні можливості для підприємців. Загалом база налічує понад 80 ресурсів, більшість із яких є у безкоштовному доступі. Ініціаторами та ідеологами проекту стала компанія Fondy, яка реалізувала проект Platfor.ma.



Робота над «Бізнесотекою» тривала близько півроку, але воно того варте, кажуть організатори.

«Коли ти живеш у великому місті, наприклад, у Києві чи Львові, Одесі чи Харкові, може здаватися, що довкола безліч можливостей для розвитку: лекції, школи, курси, зустрічі з бізнесменами, – розповідає про ідею проекту Ганна Меняйленко, комунікаційниця Fondy. – Однак у регіонах справи з доступом до професійної освіти набагато гірші. Локальні підприємці прагнуть дізнаватися про нове, виходити на нові ринки та ділитися досвідом, але не завжди мають для цього час і ресурси. Ми вирішили це змінити!

Організатори кажуть, що, незважаючи на засилля різноманітних добірок «для бізнесу» в інтернеті, більшість із них є фрагментарними, посилаються на сумнівних експертів, а іноді й зовсім радять низькоякісний контент. Для того, щоб «Бізнестека» була справді ґрунтовною, до складання переліку ресурсів залучили експертів Київської школи економіки.



Fondy – це міжнародна платіжна платформа, яка допомагає бізнесам завойовувати нові ринки. Зокрема, платформа дозволяє легко налаштувати прийом оплат із 200+ країн у 150+ валютах. Fondy вже не вперше виступає ініціатором освітніх ініціатив для бізнесу – минулого року спільно з КШЕ вони запустили проект «Гра в довгу», що дає можливість підприємцям навчатися у найкращих експертів та навіть виграти грант на освіту за кордоном.