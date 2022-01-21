В Україні закриваються банківські відділення

Національний банк України зібрав статистику по роботі фінансових установ за I квартал 2021 року. Згідно з даними, кількість банківських відділень, які припинили свою роботу, досягла 61 одиниці. Тепер в Україні 7073 працюючих банківських відділення.

Відомо, що значне скорочення регіональної мережі серед наявних банків відбулося в Ощадбанку - на 40 відділень, ПриватБанку - на 33 відділення, Укргазбанку - на 6 відділень.

Однак є і банки, які збільшили кількість відділень:

ПУМБ - 9 відділень,

ПІН Банк - 5 відділень,

Укрбудінвестбанк - 3 відділення.

Слід зазначити, що найбільшу регіональну мережу в Україні мають: Ощадбанк - 1 797 відділень, ПриватБанк - 1 684, «Райффайзен Банк Аваль» - 396, УкрСиббанк - 271, Укргазбанк - 270.

Згідно з даними НБУ, станом на 1 січня 2020 кількість відділень банків становила 8 002 одиниці, на 1 квітня - 7 884 відділення, на 1 липня - 7 580 відділень, на 1 жовтня - 7 329, на 1 січня 2021 року - 7 134 відділення, на 1 квітня 2021 - 7 073.

Крім того, в 2020 році кількість відділень банків скоротилася з 8 002 до 7 134.