В Україні закрилося 700 тис. підприємств - коронакриза

700 тисяч підприємств не витримали коронакризи і умов карантину і припинили свою діяльність. Таку інформацію надав глава Асоціації платників податків України Григол Катамадзе.

За його словами, з моменту введення в Україні карантину, третина власників мікро-бізнесу зазнали збитків у вигляді втрати доходів на 60-80%, а також скоротили штат майже на 50%. Власники малого і середнього бізнесу зафіксували зменшення доходів на 25-50%, в порівнянні з докарантинним періодом.

Станом на 1 січня в Україні було зафіксувало 1 487 700 безробітних, а вже на 1 жовтня їхня кількість збільшилася до 1 702 600 осіб. Таким чином, рівень безробіття виріс з 8,6% до 10%.