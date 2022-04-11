В Україні зафіксовано 600 угод з купівлі-продажу землі - ринок землі

З моменту відкриття ринку землі в Україні пройшло два тижні. Міністерство аграрної політики і продовольства України надало звіт про кількість угод з купівлі-продажу земельних ділянок. Про це заявила пресслужба відомства.

Станом на ранок 13 липня в Україні діє 600 земельних угод.

За 12 днів роботи ринку землі 3409 нотаріусів подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру, з них 3319 погоджено, 39 знаходяться в черзі на розгляд, а відмову отримали 450.

Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють в штатному режимі.

Також відомо, що найбільше землі продали в Полтавській (115,6 га), Харківській (112,7 га) та Дніпропетровській (72,7 га) областях.