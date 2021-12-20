В Україні заборгованість по зарплатах обчислюється в мільярдах - Денисова

Омбудсмен Людмила Денисова в своїх соціальних мережах поділилася своєю щорічною доповіддю. Йдеться про звіт про стан дотримання та захисту прав і свобод людини в нашій країні. Спираючись на ці дані можна сказати, що в Україні порушені права громадян на оплату праці. Оскільки заборгованість із зарплати в країні становить 3 млрд 130 млн гривень.

"Нарешті, завдяки проведеній роботі, все ж урядом прийнято рішення і створено міжвідомчу робочу групу 28 жовтня 2020 року, і 17 грудня було перше засідання. Така комісія з вирішення питань заборгованості не збиралася майже три роки".

Денисова також вказала на те, що багато українських пенсіонерів знаходяться за межею монетарної бідності через невідповідність прожиткового мінімуму, встановленого законом, його фактичному розміру.

Омбудсмен вказала на те, що її торішня рекомендація щодо встановлення прожиткового мінімуму в розмірі не нижче фактичного не була виконана.

Крім того, моніторинг показав порушення прав громадян на пільги під час карантину через призупинення або обмеження пільгового проїзду в громадському транспорті.