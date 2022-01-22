В Україні зросла ціна на паливо на 0,20-1 грн/л

Дані консалтингової групи "А-95" свідчать про підвищення цін на автомобільне паливо. Вартість збільшилася на роздрібних мережах АЗС WOG і ОККО. Згідно з даними за період 30.04-05.05, зростання відмічене в межах 0,20-1 грн/л.

На WOG бензин марки А-92 подорожчав на 50 коп./л, до 29,99 грн/л, бензин А-95 - на 1 грн/л, до 30,99 грн/л. У мережі ОККО ціни на бензини зросли на 50 коп./л, до 29,99 грн/л і 30,49 грн/л за "двійку" і "п'ятірку" відповідно.

Середня ціна бензину А-92 5 травня становила 27,89 грн/л, А-95 подорожчав до 28,83 грн/л, ДТ - до 28,81 грн/л. Таким чином, середнє зростання цін за добу склало по Україні 1-18 коп./л.

Як зазначає видання, основним фактором, який вплинув на збільшення вартості палива, є зростання світових цін на нафту і нафтопродукти. З початку квітня світові ціни на нафту виросли з $62 за барель до $69, а нафтопродукти в Європі подорожчали на 7-11%. При цьому дрібногуртові партії дизельного палива в Україні за цей період подорожчали на 9%, до 23,82 грн/л, бензину - на 6%, до 26,36 грн/л і 27,26 грн/л за "двійку" і "п'ятірку" відповідно.