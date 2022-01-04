В Україні зросла кількість безробітних

13:37 24 серпень Київ, Україна

Урядовий портал надав дані по безробіттю в Україні. Згідно з цифрами за період карантину та коронакрізіса офіційний рівень безробіття збільшився вдвічі.

Вказується, що за час кризи своє офіційне місце роботи втратили сотні тисяч українців. За даними уряду, за цей час статус безробітного отримали 431,8 тис. людина. Така статистика представлена станом на 20 серпня.

Повідомляється, що дані показники на 67% перевищують ту кількість безробітних, яке фіксувалося до карантину. На даний момент Україна поступово виходить з плачевного стану: бізнес знову починає працювати, а відповідно, на біржі праці поступово зменшується кількість зареєстрованих безробітних.

Наприклад, якщо в квітні без роботи було зареєстровано 149 осіб, то вже в травні їх кількість зменшилася до 97 тисяч, в червні - до 75 тисяч, а в липні - і зовсім склало 68 тисяч. В середньому, за п'ять місяців карантину працевлаштуватися змогли 245 тисяч чоловік.

Нагадаємо, що за словами експертів, в країні зростає рівень прихованого безробіття. Тобто, людина увернула з трудової міграції, тут ніде працевлаштуватися, плюс є люди, які втратили роботу і не подали заявки на допомогу від держави. До кінця 2020 року в Україні не варто очікувати поліпшення на ринку праці. При цьому вітчизняний бізнес не виключає, що восени поточного року влада країни введуть жорсткіші обмеження.