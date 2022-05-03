В Україні зростуть податки - реальні цифри

В кінці 2020 року і в 2021 році українців чекає активне збільшення всіх податків. Так, підприємці фізособи другої групи почнуть платити єдиний податок на 256 гривень більше - його збільшать до 1200 гривень.

Податки для фізосіб-підприємців

З 1 січня збільшаться податки для фізосіб-підприємців першої та другої групи. Так, для них збільшиться мінімальний розмір ЄСВ (дивіться нижче) і сам єдиний податок:

для першої групи: з 210,2 до 227 грн (10% прожиткового мінімуму для працездатних);

для другої групи: з 944,6 до 1 200 грн (20% мінімальної зарплати).

Мінімальний ЄСВ

Також з 2021 року в Україні збільшиться мінімальна ставка єдиного соціального внеску. Вона становить 22% від мінімалки. Зараз це 1 039 грн, а буде - 1 320 грн. Такий розмір соцвнеску платять українці з мінімальними доходами і фізособи-підприємці.

Податки на нерухомість

Ставка прив'язана до мінімальної зарплати. При цьому платити потрібно за минулий рік. У 2020-му платили за минулий рік з максимальною ставкою 62,5 грн за квадрат, а в 2020-му - 70,8 грн (1,5% мінімалки).

Платити потрібно за кожен квадрат, який перевищує "норму", а вона становить 60 квадратів для квартир і 120 квадратів для будинків. Зібрані гроші надходять до місцевих бюджетів, тому у них є можливість при бажанні скоротити ставку податку або збільшити "норму житла". Податок сплачується за кожен квадрат, який перевищує "норму" житла.

Наприклад, в Києві в 2021-му за квартиру площею 80 квадратних метрів потрібно буде заплатити за 20 квадратів 1416,9 грн. Варто враховувати, що "норма" в 60 і 120 квадратів встановлена на одну людину. Припустимо, у вашій родині є три людини. Якщо нерухомість оформити так, що кожному буде належати рівно 1/3 квартири, то платити податок доведеться тільки за апартаменти площею від 180 квадратів (по 60 квадратів кожному). Якщо ж сім'я складається з трьох осіб, але житло оформлене тільки на одного з них, то норма буде в три рази меншою.