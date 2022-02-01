В Україні виросте кількість фрілансерів - експерти

Експерти провели опитування і вивели статистику - скоро кожен шостий українець буде самозайнятий. На думку аналітиків, вже до 2030 року кількість фрілансерів виросте до 4 млн. Згідно з прогнозом експертів, на ринку праці кількість фрілансерів виросте на 16%.

За статистикою, за останні сім років щорічний приріст позаштатних спеціалістів був на рівні 33-57%. Зокрема, з 2008-го по 2016-й рік обсяг замовлень з фрілансу щорічно подвоювався, а в цьому році кількість користувачів може перевищити позначку в мільйон. Експерти пояснюють, що розвиток Інтернету та інструментів для віддаленої роботи розширює можливості пошуку фахівців без географічних прив'язок, дозволяючи активно розвиватися фрілансу.

Зокрема, у Великобританії, Нідерландах і Франції щорічний рівень приросту позаштатних працівників перевищує попит на штатних співробітників. За інформацією Асоціації незалежних і самозайнятих професіоналів, в Європі з 2000-го по 2014-й рік кількість фрілансерів зросла вдвічі.

Отже, група «вільних художників» на ринку праці ЄС - найбільш швидкозростаюча. Аналогічна ситуація спостерігається і в Сполучених Штатах. Там кожен третій працівник - фрілансер. Очікується, що через сім років кожен другий працюючий американець перейде на самозайнятість.