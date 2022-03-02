В Україні ввели оверсайт індикаторів валютного ринку

Згідно з рекомендаціями Міжнародної організації комісій з цінних паперів (IOSCO), Національний банк України ввів оверсайт індикаторів валютного ринку.

Національний банк ввів оверсайт індикаторів валютного ринку для приведення механізму їхнього визначення, розрахунку та оприлюднення відповідно до принципів Міжнародної організації комісій з цінних паперів (IOSCO) для фінансових індикаторів.

Йдеться про такі показники, як офіційний курс гривні до інших валют, довідкове значення курсу гривні до долара на 12.00, а також облікова ціна банківських металів.

* Оверсайт платіжних систем - це діяльність центрального банку, спрямована на забезпечення безперервного, надійного та ефективного функціонування платіжних систем, яка полягає в оцінці чинних в країні платіжних механізмів, а також тих, які плануються, і в разі необхідності - ініціювання змін до них.

* Індикатори ринку - це програми, які вміють зчитувати графіки і, аналізуючи наявні дані, за допомогою певного математичного алгоритму моделюють можливі варіанти розвитку. Іншими словами, алгоритм може підказувати час виходу і входу на ринок, а також дає інформацію, коли взагалі небажано торгувати.