В Україні відновлюється авіагалузь

Авіасполучення України зі світом відновлюється - таку думку склали експерти на підставі появи в країні ще одного лоукосту. Державна авіаційна служба видала дозвіл на здійснення польотів для компанії «Bees Airline».

Один літак компанії Bees Airline вже в Україні. І вже на цьому тижні планує почати перевезення пасажирів. Другий - поки в ремонті в Європі. Уже в травні лоукост планує отримати ще два повітряних судна і розширити флот до чотирьох авіалайнерів.

Збільшиться на українському авіаринку і іноземних компаній. Зокрема, Латвійська airBaltic, після річної перерви, відновлює польоти в Україну. Вони будуть здійснюватися трьома маршрутами - Рига - Київ, Одеса і Львів. На цей момент в Міністерстві інфраструктури заявляють про необхідність підтримки вітчизняної авіагалузі через економічні збитки, зумовлені пандемією коронавірусу.

Влада повинна бути на боці українських авіаперевізників, оскільки вони платять податки в бюджет, а також забезпечують значну кількість робочих місць.