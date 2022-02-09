В Україні вже виплачено 1 млрд гривень карантинних грошей

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України заявив про те, що в Україні вже виплачено 1 млрд гривень карантинної допомоги українцям. Близько 125 тисяч людей - звичайних найманців і власників бізнесу - повинні отримати матеріальну допомогу від держави.

Зокрема, виплати вже отримали 75 856 найманих працівників та 49144 ФОПи. У регіональному розрізі найбільше виплат вже отримали підприємці та наймані працівники в Києві (понад 206 млн грн), Львівській (майже 107 млн грн) і Харківській (90 млн грн) областях.