В Україні вже виплачено 1 млрд гривень карантинних грошей

18:00 18 травень Київ, Україна

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України заявив про те, що в Україні вже виплачено 1 млрд гривень карантинної допомоги українцям. Близько 125 тисяч людей - звичайних найманців і власників бізнесу - повинні отримати матеріальну допомогу від держави.

Зокрема, виплати вже отримали 75 856 найманих працівників та 49144 ФОПи. У регіональному розрізі найбільше виплат вже отримали підприємці та наймані працівники в Києві (понад 206 млн грн), Львівській (майже 107 млн грн) і Харківській (90 млн грн) областях.

"Уже понад мільярд гривень державної допомоги отримали підприємці та наймані працівники, які постраждали через посилення карантинних обмежень. Виплати тривають, програма підтримки буде доступна протягом 2021 року для всіх областей, які потрапляють в "червону" зону. Закликаємо бізнес, який постраждав, реєструватися і отримувати цю допомогу", - прокоментував міністр Ігор Петрашко.