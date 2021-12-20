В Україні збільшилося споживання зерна

Згідно з даними експертів, Україна не є лідером в споживанні власного зерна - зазвичай ці показники досить низькі. Однак навіть при невисоких цифрах варто відзначити, що виробництво використовує близько 25% всього зерна. Основними компаніями, які використовують зерно для продукції є борошномельна і комбікормова галузі.

«У мукомольном сегменті сформувалася тенденція зниження виробництва під впливом як скорочення чисельності населення, так і зміни споживчих переваг. Так, в 2019/20 МР, згідно з оцінками ІА «АПК-Інформ», було вироблено 1,6 млн тонн борошна, що поступається 3% рівня попереднього сезону і аж на 15% нижче середнього показника за попередні 5 сезонів », - зазначила аналітик АПК-Інформ Вікторія Рожко.

Вона додала, що в 2019/20 МР експорт борошна значно збільшився щодо попереднього сезону, що зробило основну підтримку борошномельного виробництва. За підсумками сезону на зовнішній ринок було поставлено близько 324,8 тис. Тонн пшеничного борошна, що на 9% перевищує показник 2018/19 МР (297,9 тис. тонн).