В Україні збільшилося споживання зерна

Згідно з даними експертів, Україна не є лідером в споживанні власного зерна - зазвичай ці показники досить низькі. Однак навіть при невисоких цифрах варто відзначити, що виробництво використовує близько 25% всього зерна. Основними компаніями, які використовують зерно для продукції є борошномельна і комбікормова галузі.
Вона додала, що в 2019/20 МР експорт борошна значно збільшився щодо попереднього сезону, що зробило основну підтримку борошномельного виробництва. За підсумками сезону на зовнішній ринок було поставлено близько 324,8 тис. Тонн пшеничного борошна, що на 9% перевищує показник 2018/19 МР (297,9 тис. тонн).
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