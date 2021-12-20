В Україні впала вартість пива, свинини і молока

12:39 21 липень Київ, Україна

Державна служба статистики зазначає, що за один місяць (травень-червень) в Україні скоротилася вартість продуктів харчування. Так, виробники знизили тарифи на пиво, свинину і знежирене молоко.

За даними Держстату, в період з травня по червень ціни на свинину знизилися з 67,2 тис. До 66,9 тис. за тону, ціни на знежирене молоко і сухі вершки знизилися з 56,4 тис. за тонну до 55,4 тис. за тонну, ціни на пиво знизилися з 161,8 тис. за тонну до 161,7 тис. за тонну.

На негазовану воду знизилася з 40,2 тис. За тонну до 38,3 тис. за тонну. При цьому, ціни на яловичину зросли з 75,2 тис. До 76,2 тис. за тонну, ціни на курятину виросли з 35,4 тис. до 36,5 тис. за тонну, а ціни на яблучний сік виросли з 22 9 тис. за тонну до 23,4 тис. за тонну.

Ціни на ковбаси, сметану і хліб залишилися майже без змін. Також нагадаємо, що всього в червні ціни в Україні зросли на 0,2%.