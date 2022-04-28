В Україні покращують закон щодо реєстрації нового будівництва

В Україні незабаром з'явиться новий закон про реєстрацію новобудов. На цей момент спеціальна команда працює над зауваженнями і пропозиціями, які були отримані після створення робочої версії закону. Свої пропозиції внесли не тільки професійні організації та державні органи, але також і інвестори.

У Комітеті Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування мають намір провести всю роботу якомога швидше. Вже через тиждень заплановані онлайн-обговорення, в яких візьмуть участь і представники Нацбанку України.

Раніше повідомлялося, що Мінцифри відкрило доступ до дозволів на будівництво. У Міністерстві цифрової трансформації заявили про те, що нарешті відкрили для загального користування цілу низку даних, які раніше були закритими. Йдеться про дозвільні і декларативні документи в Реєстрі буддіяльності.