В Україні стартував продаж люксового електрокросоверу 3 Crossback E-Tense

18:08 17 лютий Київ, Україна

В Україні стартував продаж електричного кросовера 3 Crossback E-Tense від французької преміальної марки DS, що входить до складу Citroen. Ціни стартують із мільйона гривень.



За ці гроші французи пропонують електрокар із батареєю ємністю 50 кіловат-годин, що дозволяє проїхати на одному заряді 320 кілометрів (за циклом WLTP). Це далеко не рекордний показник. Наприклад, електромобілі Tesla здатні проїжджати на одній зарядці понад 600 км. Однак вони й батарею мають двічі більшу.



Батарея живить електромотор потужністю 136 кінських сил і з моментом, що крутить, 260 Нм.



Основні характеристики DS 3 Crossback E-Tense

Запас ходу (за циклом WLTP): 320 км;

Ємність батареї: 50 кіловат-годин;

Потужність: 136 к.с.;

Максимальна швидкість: 150 км/год;

Розгін до 100 км/год: 9,7 сек.

Зарядити кросовер до 80% можна за пів години. Однак для цього буде потрібна зарядна станція потужністю 100 кВт. Тоді як в Україні зараз найпоширеніші зарядки потужністю 50 кВт. Тож, швидше за все, на «заправку» витрачено вдвічі більше часу.



На зарядку від вбудованого зарядного пристрою потужністю 11 кВт потрібно п'ять годин.



Слід зазначити, що 3 Crossback E-Tense має ту саму силову установку, що й інший електричний кросовер – Opel Mokka-e, продаж якого також нещодавно стартував в Україні.



Оснащення 3 Crossback E-Tense

До списку оснастки DS 3 Crossback E-Tense входять:

матричні фари;

цифрова панель приладів;

бездротове заряджання для смартфонів;

адаптивний круїз-контроль.

Також електромобіль отримав сучасні системи активної безпеки: він уміє триматися у смузі руху, запобігати зіткненням, розпізнавати дорожні знаки та адаптуватися до швидкісного обмеження.



Серед фішок моделі – Park Assist. Це активна система допомоги під час паркування.