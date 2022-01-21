В Україні стартували продажі китайського електричного Rolls-Royce

Електричний китайський Rolls-Royce – можна назвати новинку, продаж якої стартував в Україні. Йдеться про люксовий кросовер E-HS9 від компанії Hongqi, що перекладається як «червоний прапор». Цей бренд відомий тим, що раніше випускав автомобілі виключно для китайської політичної верхівки.
Новинку не представили офіційно. Але її огляд з'явився на TSK – найпопулярнішому українському Youtube-каналі, присвяченому електромобілям.
Судячи з відео, за імпорт електромобілів Hongqi відповідає Volt Auto - "сірий" дилер, який займається неофіційними поставками китайських електричних автомобілів в Україну. Швидше за все, у цьому випадку йдеться також про неофіційні поставки.
Кросовер E-HS9 є найдорожчим китайським електромобілем, який можна знайти в Україні. Ціни на нього стартують від $90 тис. А у максимальній комплектації за автомобіль можуть просити навіть $140 тис.
Hongqi E-HS9 виконаний у стилістиці Rolls-Royce Cullinan – одного з найдорожчих кросоверів у світі. Така схожість не випадкова. За вигляд кросовера відповідав колишній шеф-дизайнер британського бренду Джайлс Тейлор.
Електромобіль має два мотори з віддачею 218 кінських сил кожен. Також є потужніша версія з 333-сильним агрегатом на задній осі.
В обох випадках двигуни живить батарея ємністю 92,4 кіловат-години, що забезпечує запас ходу на рівні 500-600 кілометрів.
Новинку не представили офіційно. Але її огляд з'явився на TSK – найпопулярнішому українському Youtube-каналі, присвяченому електромобілям.
Судячи з відео, за імпорт електромобілів Hongqi відповідає Volt Auto - "сірий" дилер, який займається неофіційними поставками китайських електричних автомобілів в Україну. Швидше за все, у цьому випадку йдеться також про неофіційні поставки.
Кросовер E-HS9 є найдорожчим китайським електромобілем, який можна знайти в Україні. Ціни на нього стартують від $90 тис. А у максимальній комплектації за автомобіль можуть просити навіть $140 тис.
Hongqi E-HS9 виконаний у стилістиці Rolls-Royce Cullinan – одного з найдорожчих кросоверів у світі. Така схожість не випадкова. За вигляд кросовера відповідав колишній шеф-дизайнер британського бренду Джайлс Тейлор.
Електромобіль має два мотори з віддачею 218 кінських сил кожен. Також є потужніша версія з 333-сильним агрегатом на задній осі.
В обох випадках двигуни живить батарея ємністю 92,4 кіловат-години, що забезпечує запас ходу на рівні 500-600 кілометрів.
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