В Україні стартувала робота «інвестнянь»

08:30 15 грудень Київ, Україна

Денис Шмигаль у рамках форуму UkraineInvest MAKE in UA повідомив, що протягом поточного тижня будуть подані дві заявки на інвестиційні проєкти. Значні інвестиції становитимуть розмір суми в 96 мільйонів доларів за новою програмою "Інвестняні".



Прем'єр-міністр України також додав, що майбутні проєкти належать до сфер з агропереробки та виробництва мінвати як утеплювального матеріалу.



До речі, загальна сума від поданих заявок у числі 27 становила 2 мільярди доларів. Нагадаємо, нещодавно Кабінетом Міністрів було прийнято рішення пом'якшити вимоги щодо юросіб, які претендують на пільгові умови у зв'язку з реалізацією інвестпроєктів. Оновлені правила діють згідно з програмою «Інвестняні».



Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський ще 10 лютого 2021 року підписав закон «Про державну підтримку інвестиційних проєктів з великими інвестиціями в Україні», завдяки якому українські та іноземні інвестори матимуть підтримку з боку держави за загальною сумою вкладень від 20 мільйонів євро.