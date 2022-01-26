В Україні достигають мигдаль, фундук і волоський горіх

12:09 10 вересень Київ, Україна

Україна славиться великим вибором продуктів, які можуть приносити хороший урожай. Горіхи - ще один незамінний товар. З початку осені в Україні стартує горіховий сезон, але для збору підходять не тільки волоські горіхи, а й мигдаль і навіть фундук.

Раніше екзотичні сорти горіхів, такі як фундук і мигдаль, завозили в Україну тільки морем, через одеський порт. Зараз ці рослини можна побачити неподалік від Одеси.

Фото: Экзотические сорта орехов в Одесской области – миндаль и фундук

Так, на березі Хаджибейського лиману розташовано понад 100 га молодого фундука. Трирічні деревця добре адаптувалися до українського клімату та в цьому році дали перший урожай. На українських чорноземах він виростає смачнішим, а вирощувати його не складніше, ніж доглядати за традиційним яблуневим садом. В цьому році горіх навіть врятував фермерів, які його вирощують, він банкрутства.

Кілограм очищеного фундука коштує близько 7 євро, а з гектара дерев у віці від 6 років можна отримати мінімум дві тонни горіхів.

Фото: Экзотические сорта орехов в Одесской области – миндаль и фундук

Також в Одеській області є перший в Україні розплідник іншої горіхової екзотики - мигдалю. Українські селекціонери вже внесли в вітчизняний реєстр чотири власні сорти. Наступного року почнуть створювати промислові сади цієї культури. Зараз імпортний мигдаль на українському ринку коштує до 15 євро/кг.

Фахівці кажуть, що фундук і мигдаль з часом можуть стати альтернативною культурою та навіть частково замінити традиційну пшеницю й виноград.