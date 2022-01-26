В Україні достигають мигдаль, фундук і волоський горіх

12:09 10 вересень Київ, Україна

Україна славиться великим вибором продуктів, які можуть приносити хороший урожай. Горіхи - ще один незамінний товар. З початку осені в Україні стартує горіховий сезон, але для збору підходять не тільки волоські горіхи, а й мигдаль і навіть фундук.

Раніше екзотичні сорти горіхів, такі як фундук і мигдаль, завозили в Україну тільки морем, через одеський порт. Зараз ці рослини можна побачити неподалік від Одеси.

Так, на березі Хаджибейського лиману розташовано понад 100 га молодого фундука. Трирічні деревця добре адаптувалися до українського клімату та в цьому році дали перший урожай. На українських чорноземах він виростає смачнішим, а вирощувати його не складніше, ніж доглядати за традиційним яблуневим садом. В цьому році горіх навіть врятував фермерів, які його вирощують, він банкрутства.

Кілограм очищеного фундука коштує близько 7 євро, а з гектара дерев у віці від 6 років можна отримати мінімум дві тонни горіхів.

Також в Одеській області є перший в Україні розплідник іншої горіхової екзотики - мигдалю. Українські селекціонери вже внесли в вітчизняний реєстр чотири власні сорти. Наступного року почнуть створювати промислові сади цієї культури. Зараз імпортний мигдаль на українському ринку коштує до 15 євро/кг.

Фахівці кажуть, що фундук і мигдаль з часом можуть стати альтернативною культурою та навіть частково замінити традиційну пшеницю й виноград.