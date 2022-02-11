В Україні скоротився експорт пшениці

12:16 22 вересень Київ, Україна

Експерти відзначають значне зниження експорту зернових в Україні. Це обумовлено особливостями цього року, урожаєм і природними показниками.

З початку маркетингового року (МР) 2020-2021, станом на 21 вересня 2020 року, обсяг експорту зернових склав 10,5 мільйона тонн. Це на 14 відсотків менше, ніж за аналогічний МР.

У Державній фіскальній службі вказали на те, що пшениці було поставлено на експорт 7,2 мільйона тонн, тобто на 5 відсотків менше, ніж у минулому сезоні. Ячменю було експортовано 2,65 мільйона тонн (на 1,6 відсотка більше, ніж у минулому сезоні). Кукурудзи було поставлено на зовнішні ринки 613 тисяч тонн (мінус 68 відсотків). Експорт борошна склав 46 тисяч тонн.

У поточному сезоні Україна віддала на експорт близько 10,3 мільйона тонн зерна. Про це свідчать дані Державної фіскальної служби. Вказується, що поточний результат на 10 відсотків гірший в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Тоді Україні вдалося експортувати 11,5 мільйона тонн зерна.

Європейський Союз буде купувати гарбуз в Україні. Так, підприємство «Органік-Д» з Вінницької області отримало великий контракт на постачання гарбуза для перероблення та експорту в ЄС. Відомо, що агропідприємство займається вирощуванням овочів борщового набору (картопля, морква, капуста, буряк, цибуля), але з 2020 року «Органік-Д» буде ще й вирощувати гарбуз.