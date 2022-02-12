В Україні школи зможуть перетворювати на готелі

Ліквідовані школи можна буде використовувати для відкриття бізнесу. Такий законопроєкт прийняли у Верховній Раді. За нього проголосували 285 депутатів. Однак деякі з нардепів висловили своє побоювання щодо того, що школи почнуть закривати спеціально для того, щоб використовувати їх як площу для готелів, ресторанів і т.д.

У пояснювальній записці проєкту зазначається, що "станом на 01.02.2021 р. в Україні функціонує 8743 заклади середньої освіти в сільській місцевості. Серед них 2558 установ середньої освіти є "малокомплектними", а в Донецькій області 10 шкіл призупинили діяльність через відсутність дітей. Зараз на балансі місцевих органів самоврядування знаходиться 365 ліквідованих комунальних навчальних закладів у сільській місцевості".



У нинішньому навчальному році припинять роботу ще 93 навчальних заклади середньої освіти в сільській місцевості.

Тому депутат запропонувала дозволити об'єднаним територіальним громадам на свій розсуд розпоряджатися майном ліквідованих комунальних закладів середньої освіти в сільській місцевості, наприклад, використовувати для потреб місцевих жителів, а не тільки для отримання освіти, або ж здавати в оренду.

Важливий момент, що в проєкті прямо прописано, що орендар зможе використовувати майно ліквідованих шкіл для будь-яких цілей, а не тільки освітніх.

Таким чином, після прийняття закону в цілому не буде перешкод для створення в колишніх школах готелів, ресторанів або бізнес-центрів.

Дискусія навколо проєкту розгорілася і в сесійній залі. Депутати заявили, що стурбованість викликає і той факт, що в Україні масово закриваються санаторні школи-інтернати, які часто знаходяться на території парків, і можуть мати особливу цінність для інвесторів. Наприклад, в лютому нинішнього року Закарпатська облрада вирішила ліквідувати унікальну і єдину в Закарпатті санаторну школу-інтернат у Великому Березному, територія якої 5 гектарів землі. Якщо закон буде прийнятий в нинішньому вигляді в цілому, колишній інтернат може перетворитися на готель.