В Україні з початку року впало виробництво соняшникової олії

10:25 29 квітень Київ, Україна

За даними Державної служби статистики, олійноекстракційні заводи (ОЕЗ) України значно зменшили випуск соняшникової олії. Так, за перший квартал цього року ОЕЗи виробили 1,381 млн т нерафінованої соняшникової олії, що на 18,3% поступається показнику аналогічного торішнього періоду.

За березень поточного року в Україні виробили 476 тис. т нерафінованої соняшникової олії, що на 14% менше березня 2020 року.

Кількість запасів цієї продукції переробки на складах підприємств-виробників на кінець березня 2021 року становила 111,2 тис. т.

Виробництво рафінованої соняшникової олії за I квартал 2021 року скоротилося на 27,5% - до 172,7 тис. т. У березні ОЕЗи країни виробили всього 50,3 тис. т продукції або -30% до відповідного періоду.

Запаси рафінованої соняшникової олії на підприємствах на кінець березня склали 27,217 тис. т.

Нагадаємо, експорт соняшникової олії в Україні досяг 69% від передбаченого в Меморандумі.