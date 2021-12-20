В Україні з початку року зростає експорт та імпорт

12:31 22 листопад Київ, Україна

Згідно з оновленими даними Державної служби статистики, Україна перевищила показники експорту та імпорту товарів та послуг попереднього року.

За період дев'яти місяців 2021 року експортувала більше на суму 56,1 млрд доларів або на 32,2%, а імпорт більше на 55,7 млрд доларів або на 31,8%.

Відповідно, відзначається позитивне сальдо зовнішньоторговельного балансу. Нагадаємо, минулого, 2020 року, різниця між приходом та витратою склала 266,6 мільйона гривень, а за період дев'яти місяців 2021 року вона зросла до 443,2 мільйона доларів.

Показники дефіцитного сальдо залишаються щодо торгівлі товарами та становлять близько 2 мільярдів доларів.

Слід зазначити, що експорт та імпорт товарів та послуг значно збільшився на європейському ринку. Україна до країн Євросоюзу наростила експорт, що перевищує імпорт практично вдвічі: 50% та 27% відповідно. Загалом Європа закупила в України продукції на суму 14,7 мільярда доларів.