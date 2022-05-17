В Україні з квітня намітилося покращення ситуації з торгівлею

Війна негативно вдарила по експортно-імпортних операціях країни. Якщо за підсумками першого кварталу 2022 року показники практично відповідали минулорічним, то вже у березні торгівля України різко впала. Про це свідчать дані Держслужби статистики.

Так, негативне сальдо зовнішньої торгівлі України в січні-березні 2022 року зменшилося в 40 разів - до $31,6 млн з $1271,6 млн.

За перший квартал експорт товарів з України зріс на 2,9% – до $14,101 млрд, а імпорт скоротився на 5,6% – до $14,132 млрд.

При цьому у березні порівняно з лютим 2022 року сезонно скоригований обсяг експорту скоротився на 57,9% – до $2,483 млрд, імпорту – на 75,8%, до $1,663 млрд.

Раніше повідомлялося, що Україна наростила експорт сільгосппродукції більш ніж уп'ятеро у квітні.