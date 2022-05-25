В Україні рекордно висока ціна на чавун

Пресслужба держпідприємства «Укрпромзовнішекспертиза» зафіксувала вперше за 9 років підвищення цін на чавун. Згідно з опублікованим звітом, друга декада грудня 2020 року відзначилася зростанням вартості чавуну на 40 доларів. Дослідження вартості відбулося в рамках щорічного моніторингу цін по Україні та світу.

Повідомляється, зокрема, що ціни на чавун на американському ринку досягли 505 доларів за тонну. Це максимальна вартість металу за останні 9 років. У Туреччині вартість чавуну коливається в межах 505-510 доларів за 1 тонну. Такі результати спричинили різке підвищення попиту на чавун. Все більша кількість самих різних структур хочуть його купити.

Також в «Укрпромзовнішекспертизі» констатують підвищення цін на металевий лом, що є прямим наслідком подорожчання чавуну. Наприклад, на турецькому ринку діапазон цін на лом складає 430-440 доларів за тонну.