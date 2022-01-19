В Україні дозволили Велику приватизацію

Програма «Велика приватизація» відновила свою роботу з 1 травня 2021 року. Саме з цієї дати набув чинності закон України № 1365. У ньому йдеться про розблокування великої приватизації шляхом проведення аукціонів з продажу державних об'єктів.

Йдеться про закон «Про внесення зміни до розділу V Прикінцеві та перехідні положення» закону України «Про приватизацію державного та комунального майна» щодо відновлення проведення аукціонів з продажу об'єктів великої приватизації "№ 1365-ІХ, який Верховна Рада прийняла 30 березня 2021.

Закон набуває чинності на наступний день після опублікування, тобто, 1 травня.

«Цей закон дозволяє почати підготовку і проведення великої приватизації на аукціонах, які були припинені через обмежувальні заходи у зв'язку з пандемією COVID-19 з березня 2020 року», - відзначили раніше в ОП.

Документ передбачає, що в період дії карантину не проводяться аукціони зі зниженням стартової ціни, аукціони за методом вивчення цінових пропозицій, а також приватизація шляхом викупу об'єктів великої приватизації. Державне майно дозволяється продавати тільки на аукціоні з умовами, коли торги виграє покупець, який запропонував найвищу ціну і взяв на себе зобов'язання виконати умови продажу.

Запланований продаж великих державних підприємств, за оцінкою уряду, повинен дати можливість збільшити надходження до бюджету до 12 млрд грн.