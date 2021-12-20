В Україні дозволять роботу B2B ліцензії

Українські чиновники зробили ще один крок в перспективу поповнення української скарбниці за допомогою грального бізнесу. В кінці березня Кабінет Міністрів підписав нову постанову, яка відкриває в Україні можливість B2B ліцензії.

Це рішення відкриває можливості легальної співпраці IT-сфери з гральним бізнесом і створює умови для залучення іноземних компаній, які будуть генерувати додатковий дохід для країни.

Документ був розроблений Комісією з регулювання азартних ігор (КРАІЛ). Він встановлює чіткий перелік документів, необхідних для отримання ліцензії на господарську діяльність з надання послуг у сфері азартних ігор, а також необхідні до дотримання вимоги для здійснення такої діяльності.

Ці ліцензійні умови були необхідні для того, щоб постачальники програмного забезпечення і устаткування, постачальники платіжних рішень, творці ігрового контенту для онлайн казино могли легально співпрацювати з операторами азартних ігор, заплативши в скарбницю відповідний ліцензійний збір. Відтепер представники відповідних IT-компаній, виконавши ліцензійні умови, зможуть працювати в абсолютно легальному полі, маючи також можливість вирішувати суперечки з замовником, які виникають, правовими інструментами.

Не варто також забувати, що B2B ліцензія - це і заробіток для бюджету. В уряді розраховують отримувати в скарбницю близько 6 мільйонів гривень щорічно.

Затвердження B2B ліцензій в Україні відкриває можливість залучення іноземних компаній, які виробляють і продають контент операторам азартних ігор. Нові ринки, що швидко розвиваються, для таких компаній завжди цікаві. Наприклад, чеська компанія Endorphina, яка використовує передові технології і успішний світовий досвід в розробці ігрового софта, проявляє велику зацікавленість в українському ринку. Так, на думку керівника відділу продажів Endorphina Кирила Мірошниченка, Україна може стати новим гральним центром в регіоні СНД.