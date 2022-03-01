В Україні зростає житлове будівництво - на 40% проти минулого року

В Україні помітно пожвавилося будівництво житлового сектора. За інформацією Державної служби статистики України (Держстату), в квітні 2021 року проти такого ж періоду 2020 року загальний обсяг будівництва в країні збільшився на 12,9%. При цьому будівництво житла зросло на 40,0%.

За даними статистичного відомства, за січень-квітень 2021 зафіксовано падіння в будівельній галузі на 5,3%. При цьому в будівництві житла зафіксовано зростання на 10,8%.

Обсяг виробленої будівельної продукції (виконаних будівельних робіт) підприємствами України в січні-квітні 2021 становив 39,8 млрд гривень. Нове будівництво склало 39,8% від загального обсягу виробленої будівельної продукції, ремонт (капітальний і поточний) - 42,7%, реконструкція і технічне переоснащення - 28,2%.

Нагадаємо, що обсяги будівництва в Україні в 2020 році в порівнянні з 2019 роком зросли на 4,0%. При цьому будівництво житла скоротилося на 18,5%.