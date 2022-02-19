В Україні зростає імпорт автомобілів

Попри кризовий стан економіки, викликаний коронавірусною пандемією, ввезення автомобілів в Україну триває. Причому помітним стало збільшення обсягів імпорту автотранспортних засобів. Як повідомляє Асоціація автовиробників України (Укравтопром) з посиланням на дані Державної служби статистики, в першому кварталі 2021 року в режимі імпорту в Україну завезено 136 800 автотранспортних засобів на суму $1,17 млрд.

Зростання імпорту відбулося шляхом збільшення кількості на 9% (в порівнянні з першим кварталом 2020 року), до 125 800 ввезених легкових автомобілів за звітний період. У грошовому вираженні імпорт легкових авто склав $930,6 млн.

Значно скоротився імпорт автобусів: на 40%, до 297 шт. на суму $9,1 млн в січні-березні 2021 року.

Ввезення вантажних та спецавто скоротилося на 1%, до 10 777 шт. на суму $230 млн.

У січні-березні 2020 року Україна імпортувала 127 200 автомобілів загальною вартістю $994 млн.

Першу реєстрацію пройшли 108 800 легкових автомобілів в першому кварталі 2021 року, що на 9% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

У березні 2021 року в Україні було реалізовано і зареєстровано понад 9000 нових легкових автомобілів. У порівнянні з минулим роком березневі реєстрації нових машин збільшилися на 45%. У квітні українці придбали і поставили на облік трохи більше 10 000 нових легкових авто або майже втричі більше, ніж роком раніше.