В Україні зростає ціна на паливо: цифри

2021 рік в Україні відзначився стрімким зростанням інфляції, цін на послуги, продукти і паливо. Незважаючи на запевнення експертів в тому, що в Україні достатня кількість нафтопродуктів, ціни на паливо продовжують стрімко рости з кожним днем.

Ситуація на ринку різко змінилася. Якщо два тижні тому середня вартість бензину, дизпалива і автогазу була практично стабільною, то минулого тижня було значне зростання цін. Винятком стала Луганська область, де нафтопродукти і так дорогі - тут цінники майже не змінилися (+3 копійки за літр на бензини. А дизель навіть подешевшав - на 7 копійок за літр).

Відомо, що максимальні ціни на бензин і ДТ зберігаються в Луганській області: 29,50 грн за літр А-92, 30,33 грн за літр А-95, 29,50 грн за літр ДТ.

Дешевше заправитися можна в Сумській області, тут його вартість така: 27,02 грн/л - А-92 і 28,02 грн/л - А-95. А ось дизель тепер найдешевший в Харківській області - 28,17 грн/л, в Сумській області він уже коштує 27,53 грн/л (+75 коп./л).

В середньому за тиждень бензини подорожчали на 62 коп./л, ДТ - на 47 коп./л. Найбільше подорожчання відбулося в регіонах, де ціни були низькі. Це Чернігівська (+82 коп./л) і Сумська (+75 коп./л) області. У більшості регіонів ціни зросли на 35-50 коп./л.

Ціни на газ також зросли - в середньому на 40 копійок за літр. Найбільше подорожчання - на 51 коп./л - в Житомирській і Черкаській областях, саме незначне - на 28 коп./л - в Києві. У більшості регіонів зростання на 30-40 коп./л.

Найдорожчий газ в Луганській області - 16,12 грн/л, найдешевший - в Чернігівській - 15,51 грн/л.

Розкид цін значно зменшився за всіма видами палива, крім автогазу. На А-92 розкид становить 9,2% (2,48 грн/л) - було 12,4%; на А-95 - 8,2% (2,31 грн/л), було 11,3%; на дизель - 8,6% (2,33 грн/л) - було 10,8%; на автогаз - 4,1% (0,61 грн/л).