В Україні працює понад 300 легальних ломбардів

Пресслужба Національного банку України опублікувала дані про роботу небанківських фінансових компаній. Зокрема, в Україні працює 302 ломбарди, 74 банки і 2071 учасник ринку небанківських фінансових послуг.

"Станом на 30 листопада 2020 в Україні діє 74 банки і 2071 учасник ринків небанківських фінансових послуг. У листопаді кількість діючих банків не змінилася, кількість учасників небанківського ринку зменшилася з 2079 до 2071", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що небанківський ринок поки складається з 322 кредитних спілок, 1025 фінансових компаній і 65 страхових брокерів.

"Зараз небанківський ринок складається з 191 ризикового (non-life) (було 194) і 20 лайфових (страхування життя) страховиків, 302 (було 303) ломбардів", - зазначено в повідомленні.

Зазначено, що на платіжному ринку працює 36 платіжних систем, створених резидентами, і 13 міжнародних платіжних систем, створених нерезидентами.

"У листопаді в Національний банк звернулася найбільша кількість учасників ринку фінансових послуг щодо анулювання ліцензії (були анульовані ліцензії 34 компаніям) і виключень з реєстрів (було виключено 10 компаній з реєстрів)", - повідомили в пресслужбі.

Відзначається, що також станом на 30 листопада НБУ погодив керівників 12 банків.