В Україні виробили 37 млн ​​масок за 9 місяців

Пресслужба Міністерства розвитку економіки України заявила про потребу в медичних масках. Згідно з цифрами, українські підприємства частково перекривають потреби населення і медичних установ.

Починаючи з квітня 2020 українськими потужностями було виготовлено близько 26,5 мільйона медичних хірургічних масок. Найбільші виробники: ТОВ «Універсальний торговий дім» (Київська область), ТОВ «Фірма «Технокомплекс» (Київ), ТОВ «Веселка України» (Київ), ТОВ «ШО «Мрія Е» (Кропивницький), ТОВ «Інтекс» (Одеська область). Загальна потужність - 88 000 одиниць на день, повідомили у відомстві.

Україна виробляє також марлеві і трикотажні медичні маски: всього 11 млн одиниць з квітня 2020 року. Найбільші виробники: ТОВ «САВА-УА» (Волинська область), ТОВ «Швейне виробництво «Мрія є» (Кропивницький), ТОВ «МІК» (Запоріжжя), ТОВ Деркач Л.В. (Полтавська область), Івано-Франківське УВП УТОГ (Івано-Франківськ), ТОВ «Олтекс» (Київ), ТОВ «Хмельницьк-легпром-плюс» (Хмельницький), ДП "Новатор" (Хмельницький), ВТФ «Вікторія» (Черкаська область). Потужність - майже 602 000 масок в день.

У той самий час, імпорт в Україну медичних масок істотно перевищує експорт, додають у відомстві.