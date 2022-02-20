В Україні прогнозують рекордний урожай зернових і олійних

Як відомо, в експорті сільгосппродукції Україна займає провідне місце в світі з продажу зернових та олійних культур, тому від їхньої урожайності буде залежати дохідна частина бюджету країни. Якраз у 2021 році Мінагрополітики прогнозує рекордний урожай зернових і олійних культур - 100 млн тонн. Такі цифри озвучив глава відомства Роман Лещенко на форумі "Україна 30" у понеділок, 24 травня.

"Ми маємо всі передумови, щоб в цьому році встановити абсолютний рекорд і зібрати урожай зернових і олійних культур 100 млн тонн", - заявив міністр.

У минулому році урожай олійних і зернових культур склав 84,2 млн тонн.

Відзначимо, Мінекономіки також очікує рекордний урожай зернових і зернобобових культур - 75,1 млн т (+14,6%).

Нагадаємо, в 2020 році Україна зібрала 65,4 млн тонн зернових і зернобобових, що є найнижчим показником за три роки.

Роком раніше Україна зібрала рекордні 75,1 млн тонн зернових і зернобобових, в 2018-му - 70,1 млн тонн, а в 2017-му - 62 млн тонн.