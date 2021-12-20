В Україні продадуть дев'ять спиртзаводів

Держава вирішила розпродати частину спиртових заводів в Тернопільській області. На сайті ДП «Укрспирт» можна знайти перелік дев'яти підприємств, які можна придбати українським або іноземним інвесторам.
«Зараз ми готуємо до приватизації спиртзаводи - сумарно їх 78 по всій країні. На початку осені пройдуть перші аукціони з спиртозаводам. Стартові ціни будуть сформовані на рівні балансових вартостей. Але з точки зору ринку це будуть цікаві ціни. Рівний доступ мають як українські, так і зарубіжні інвестори. Ми сподіваємося, що приватизація спиртозаводів збільшить експортний потенціал України, тому що потужностей з виробництва спирту більше, ніж Україна може використовувати », - заявив заступник голови Фонду держмайна Тарас Єлейко.
За словами чиновника зараз спиртовий завод купувати вигідно, тому що:
- скасовано державну монополію на спирт;
- будувати нові заводи можна буде лише з середини 2021;
- супер вигідна ціна;
- висока рентабельність бізнесу;
- можливість створення вертикально інтегрованої структури (для лікеро-горілчаної та фармацевтичної промисловості).
Так, у Тернопільській області з молотка підуть: Залозецький спиртовий завод, Кобиловолоцький спиртовий завод, Козловський спиртовий завод, Мариловскій спиртовий завод, Борщівський спиртовий завод, Мішковецкій спиртовий завод, Новоселківський спиртовий завод, Хоростківський спиртовий завод, Ковалевський спиртовий завод.
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