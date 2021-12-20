В Україні ухвалено закон про ринок деревини

15:37 19 листопад Київ, Україна

Парламент підтримав проєкт закону про ринок деревини. Документ, який регулює відносини щодо купівлі-продажу деревини, визначає правові, економічні та організаційні норми функціонування такого ринку, підтримали 276 народних депутатів.

Даним законопроєктом визначаються механізми реалізації деревини власниками лісів або постійними лісокористувачами, що можливе виключно на умовах оферти та проведення електронних торгів.

Документ передбачає відповідальність для власників лісу за відмову у постачанні покупцям встановленого обсягу та якості деревини, як передбачено договором. При цьому забороняється укладання прямих договорів купівлі-продажу деревини, щоб унеможливити корупцію.

Постачання деревини за кордон стане неможливим, якщо не буде:

• сертифікату про походження деревини;

• довідки, де зазначено походження деревини з області, в якій показник захисної лісистості не менший за норматив;

• довідки, в якій йдеться про відсутність видів дерев, занесених до Червоної книги на ділянках із заготівлі деревини.