В Україні побудують заводи оборонного призначення

Радник делегації України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) по Донбасу Олексій Арестович заявив, що влада України планує побудувати в країні кілька патронних заводів. Про це він сказав в інтерв'ю для ЗМІ.

За його словами, мова йде про будівництво мінімум двох таких підприємств.

"Тому що одним ми не обійдемося. Один - це дуже вразливо, треба дублювати", - сказав Арестович.

Він уточнив, що на будівництво заводів піде від двох до трьох років.

Єдиним підприємством такого профілю в Україні був патронний завод в Луганську. Однак в 2014 році він перейшов під контроль "ЛНР".

Раніше виконавець обов'язків генерального директора державного концерну "Укроборонпром" Ігор Фоменко заявив, що галузь з виробництва боєприпасів в Україні відсутня і її доведеться створювати з нуля.