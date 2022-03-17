В Україні побудують завод вартістю 50 млн доларів

18:31 17 червня Київ, Україна

На базі промислового підприємства в Дніпропетровській області можуть побудувати новий завод. Генеральний директор компанії «Велта» розповів, що нове підприємство буде працювати в сфері виробництва металевого титану. Також Андрій Бродський зауважив, що створену сировину можна буде використовувати в сфері конструювання літаків, ракет і космічних апаратів.

Компанія також зводить завод в Арабських Еміратах. Добудувати підприємство в ОАЕ Бродський розраховує приблизно за 10 місяців, а витрати на проєкт складуть до $50 млн. Як зазначає Бродський, економічні та виробничі показники українського заводу будуть майже відповідати підприємству в ОАЕ, проте якщо будівництво виробництва в Еміратах підприємець аргументує фінансовими міркуваннями, то проєкт в Дніпропетровській області - швидше патріотичними.

Так, серед переваг бізнесу в ОАЕ гендиректор "Велта" назвав нульове оподаткування, простоту і швидкість оформлення дозвільної документації, доступність дешевих кредитних ресурсів і низький рівень страхових ризиків, що "безпосередньо відбивається на капіталізації компанії".

"Але, як я не раз підкреслював, ми українська компанія, акціонери і топменеджмент - патріотично налаштовані громадяни України... "Велта" вже почала будівельні роботи і монтаж обладнання в рамках створення пілотного промислового підприємства в Дніпропетровській області... Через кілька місяців занедбаний цех перетвориться на блискуче надсучасне металургійне підприємство з вакуумними печами, 3D-принтерами, установками плазмової сферидизації", - розповідає Бродський.