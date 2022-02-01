В Україні постраждав ресторанний бізнес - локдаун 2021

В результаті карантинних обмежень 2020 ресторанний бізнес постраждав не так, як багато інших сфер. Однак цього року ситуація змінилася. Наші журналісти зібрали інформацію про те, скільки ресторанів не пережили кризу в країні.

Однак весняний локдаун 2021 може серйозно змінив ситуацію. За весь рік з початку епідемії галузь громадського харчування втратила майже 40% працюючих закладів. На травневі свята обмеження були зняті, проте за цей період галузі громадського харчування відновитися не вдалося - відкрилося тільки +2% ресторанів.



В цілому тільки за період весняного локдауну кількість працюючих ресторанів скоротилася на 14%, а їхні обороти - на 12%.



На травневі свята обмеження були зняті, проте за цей період ресторанній сфері відновитися не вдалося. Відкрилося лише 2% закладів. Оборот також збільшився лише на 2% в порівнянні з показниками локдауну.