В Україні подорожчають будівельні матеріали

У 2021 році на ринку будівельних матеріалів очікується значне подорожчання. Експерти відзначають, що розцінки можуть підвищитися в середньому на 10-17%.

Експерти будівельного ринку говорять про те, що в першу чергу на ситуацію вплине курс долара. Очікується, що співвідношення гривні до долара значно зросте.

Також в цьому контексті можна згадати і очікуване пожвавлення первинного ринку в 2021 році, а також підвищення попиту на будматеріали. При чому ринок будівельних матеріалів буде дорожчати неоднорідно: десь ціни можуть залишитися незмінними.

Вважається, що вартість може зрости в першу чергу щодо будівництва затребуваних ЖК. У більш бюджетному сегменті ціни можуть вдарити не так вже сильно.