В Україні подорожчає житло - в Києві ціни виростуть на 20%

Ринок нерухомості не тільки ожив після карантинного застою, але і значно зростає. З січня 2021 року експерти Київміськбуду відзначають зростання вартості житла у всіх регіонах України. За прогнозами аналітиків, до кінця року вартість зросте ще на 20%.

За словами голови правління і президента Київміськбуду Ігоря Кушніра, вартість квартир в столиці також може піднятися ще на 20%. Головною причиною подорожчання житлових квадратних метрів в Києві представник компанії назвав стрімке зростання цін на будівельні матеріали.

Підвищення вартості фіксується в усіх напрямках будівництва - це і подорожчання будматеріалів, і зростання цін на паливо, комплектувальні, а також на проведення будівельно-монтажних робіт. Дані складові формують половину кінцевої вартості квартир на первинному ринку в Україні.

Крім іншого, глава Київміськбуду розповів, як збільшення грошової маси в Україні і в світі провокує зростання цін на житло.