В Україні подешевшали яблука - рекорд останніх 5 років

13:00 14 вересень Київ, Україна

Ніколи за останні 5 років ціна на українські яблука не була настільки критично низькою. Зараз експерти відзначають, що в цілому по країні відзначається не тільки високий урожай цих фруктів, але й досить висока стартова ціна при початку сезону.

На гуртовому ринку «Шувар» (м.Львів) популярні сорти яблук продаються по 10-15 грн/кг, тоді як в перший день осені ціна на них становила 18-20 грн/кг. Чому впала ціна?

У першій декаді вересня на гуртовому ринку «Шувар» реалізовано 1,25 тис. т яблук, це на 19% більше в порівнянні з минулим роком. Зараз українські аграрії збирають осінні сорти яблук, які мають невеликий термін зберігання, тому пропозиція збільшується, а ціни знижуються», - розповідає керівниця департаменту «Аналітика» гуртового ринку «Шувар» Тетяна Гетьман.

Водночас в попередні 5 років в цей період яблука продавалися за ціною 8-10 грн/кг. Винятком був 2018 рік, коли яблука на «Шуварі» продавалися по 4-5 грн/кг.

Прогноз

Аналітики ринку «Шувар» не виключають, що ціни на яблука в цьому сезоні можуть бути нижчими. Одночасно ситуація на ринку імпортних фруктів може підтримати ціни української продукції. «Курс гривні знижується, тому імпортні фрукти дорожчають. До того ж незрозуміло, як імпортери будуть працювати в умовах карантину: чи буде відкритий внутрішній ринок для іноземних фруктів в сезон великого імпорту, який починається в жовтні. Все це говорить про досить непогані перспективи створення міцних відносин між українськими виробниками фруктів і трейдерами.

Втім, на імпортозаміщення можуть розраховувати тільки ті фермери, які можуть запропонувати українським трейдерам фрукти, якість яких не відрізняється від якості імпортної продукції. Таких фермерів в Україні з кожним роком стає все більше», - зазначає Гетьман.