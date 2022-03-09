В Україні майже пів мільйона безробітних

Державний центр зайнятості опублікував зведення з перших дев'яти місяців 2020 року. Згідно з ними, станом на 13 жовтня 2020 року в Україні офіційних безробітних 427 тисяч осіб.

За даними центру, цей показник на 159 000 - тобто на 59% - перевищує дані за аналогічний період 2019 року. З початку карантину, тобто з 12 березня, по 9 жовтня статус безробітного отримали 525 тисяч осіб - у ДЦЗ цей показник оцінюють, як на 53% вищий, ніж за такий же період минулого року.

"Найбільш істотне зростання кількості безробітних спостерігалося в Київській, Одеській, Закарпатській, Львівській областях і Києві (в 1,8-2,8 раза). При цьому в Луганській, Сумській, Дніпропетровській, Черкаській та Вінницькій областях кількість безробітних зросла на 32-38%", - відзначають в центрі.

При цьому за цей же період з 12 березня по 9 жовтня, звітує установа, 342 тисяч громадян знайшли роботу за сприяння Центру зайнятості.

У базі Державної служби зайнятості станом на 12 жовтня зареєстровано 67 000 вакансій - на 34% менше, ніж на цю ж дату в минулому році.