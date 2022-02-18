В Україні очікують урожай зернових у розмірі 70 млн тонн

13:49 25 вересень Київ, Україна

Національний банк очікує урожай зернових в поточному році на рівні 70 млн тонн замість прогнозних 70-72 млн тонн. Про це повідомив заступник глави Центробанку Дмитро Сологуб в інтерв'ю.

"Ми прогнозували, що Україна збере 70-72 млн тонн зернових. З огляду на досить значний перегляд даних по врожаю ранніх зернових (пшениці та ячменю) в бік погіршення в порівнянні з оперативною статистикою, на цей момент ми очікуємо близько 70 млн тонн", - сказав він.

Громадський союз "Всеукраїнська аграрна рада" (ВАР) прогнозує втрати сільгоспвиробників України від аномальної посухи в нинішньому році в 6,5 млрд грн.

За оцінками Держстату, падіння виробництва продукції агропромислового комплексу в Україні в серпні поточного року сповільнилося в порівнянні до того ж місяця попереднього року до 5,5% з 5,8% в липні.