В Україні організовують центри допомоги аграрному сектору

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства заявило про створення робочих груп, які зможуть допомогти аграрному сектору. При обласних державних організаціях працюватимуть центри, які допоможуть фермерам оформляти податкові накладні.

Така ініціатива реалізується за результатами обговорень з аграрними асоціаціями під час засідань робочої групи з оперативного вирішення питань, пов'язаних з оподаткуванням в аграрному секторі.

«Ідея створення робочих груп при ОДА в тому, щоб працювати на випередження. Фермери, зіткнувшись з проблемами в оформленні податкових накладних, зможуть на місцях отримати консультаційну підтримку. Проблематика буде розглянута, зафіксована і додана до розгляду відповідної скарги комісією. Крім того, робочі групи будуть виконувати консультаційну функцію, адже часто помилки допускаються виробниками через незнання. Це хороший інструмент поширення знань та інформації», - зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Зараз відповідні робочі групи сформовані в 17 регіонах при обласних державних адміністраціях. Ще 7 робочих груп - в процесі створення. Вже з 15 жовтня всі аграрні асоціації зможуть в своїх областях звернутися до таких податкових штабів за консультацією.

Основними завданнями робочих груп з вирішення податкових питань фермерів є: