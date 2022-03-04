В Україні оголосили бойкот Coca-Cola
15:07 04 березень Київ, Україна
Coca-Cola
продовжує працювати у нацистській Росії. Радник голови МВС Антон Геращенко
закликав бойкотувати виробника напоїв.
"Якщо Coca-Cola продовжує працювати в нацистській Росії, з цього моменту жодної банки, пляшки вашої сраної солодкої водички українці не купуватимуть! Ясно? Звертаюся до власників найбільших торгових мереж України! Прошу вас завтра розірвати всі контакти з компанією Coca-Cola! Завод свій у Броварському районі Київської області можете закривати також завтра! Нехай подавляться своєю газованою водою! Підтвердження факту співпраці з окупантами – офіційне повідомлення інформаційної агенції окупантів – ТАРС”, – заявив Геращенко.
На цей момент мережа супермаркетів NOVUS відмовилася продавати продукцію компанії Coca-Cola, яка продовжує роботу в Росії.
"Зараз у магазинах NOVUS ви не побачите жодного товару, що належить бренду Coca-Cola", - заявили в компанії.
Не будуть продавати й інші напої бренду – Rich, Schweppes, Sprite, Burn, BonAqua, Fanta, Monster, повідомляє
NOVUS у Фейсбуці.
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