В Україні не поспішають скасовувати віддалену роботу

Дані, опубліковані консалтинговою компанією NAI Ukraine, свідчать про те, що багато підприємств залишили персонал працювати віддалено. Віддалений режим не поспішають скасовувати, і власників цілком влаштовує такий формат бізнесу.
Вказується, що зараз віддалено працює близько 73% з опитаних респондентів і це попри те, що вже з липня місяця частина українців стала активно відновлювати свій робочий ритм після низки послаблень карантину.
«У 73% офісних компаній близько половини персоналу продовжують повністю або частково віддалену роботу і змінили перелік своїх вимог до офісних приміщень», - йдеться в звіті.
При цьому в контексті нових вимог до офісів з'ясувалося, що частина компаній просто ще не встигла підготувати необхідні умови для роботи в офісі. Також частина роботодавців просто чергує дистанційний режим роботи з офісною діяльністю.
Раніше компанія Colliers International провела опитування серед більше ніж 5000 респондентів з 25 країн. За результатами цього опитування, майже 50% респондентів залишилися б працювати дистанційно 1-2 дні, а інші - 3 і більше днів на тиждень.
Також нещодавно онлайн-платформа OLX провела в серпні поточного року велике дослідження на тему віддаленої роботи. Було опитано близько 10 тисяч користувачів, які висловили свою думку про роботу на відстані під час карантину.
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